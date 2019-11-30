'685 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

Oktay, sorulması üzerine tüm basın kartlarının güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu savundu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerde basın kartlarının iptaliyle ilgili soruları yanıtladı. Fuat Oktay, genel kart değişiminin amacını usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçilmesi, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak olarak açıkladı. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılarak İletişim Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Oktay, sorulması üzerine tüm basın kartlarının güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu savundu. ‘ULUSLARARASI BASIN MENSUPLARINA VERİLEN KART SAYISI 343’ Basın kartı iptalleriyle ilgili de bilgi veren Oktay, şunları söyledi: “Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısı 2019 yılı itibarıyla 343’tür. Başkanlık tarafından yerel basına yönelik yerel medya özendirme yarışmaları, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca basın kartı, hizmet damgalı pasaport ve benzeri konularda kolaylık sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte millî güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir.”

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