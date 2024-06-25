9 günde 7216 trafik kazası oldu 72 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin vefat ettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA

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