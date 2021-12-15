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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB'den Türkiye'ye çağrı: AİHM kararlarına uyun

15 Aralık 2021, Çarşamba 15:14
Avrupa Birliği (AB), insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi gibi konularda gerilemenin 'endişe verici' olduğunu açıklayarak, Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) kararlarını uygulaması için çağrı yaptı.

Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığı not edilirken, üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı ifade edildi.

Üye ülkelerin AB işleriyle ilgili bakanları, yılın son Genel İşler Konseyi toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde AB'nin 2022 gündem maddelerini ele alan AB Konseyi AB'nin genişlemesiyle ilgili son durumu değerlendirdi. Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde diğer aday ülkelerle birlikte Türkiye ile ilgili değerlendirmeler de yer aldı.

AB'nin Türkiye ile iş birliğine ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmeyi istediğinin hatırlatıldığı bildiride, "Türkiye, aday ülke statüsünü koruyor ve birçok ortak ilgi alanında kilit ortak olmaya devam ediyor" denildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Türkiye, AİHM, karar, çağrı
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