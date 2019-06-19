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19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ABD Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi üzerinde duruyor

19 Haziran 2019, Çarşamba 12:45
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda yürürlüğe koymak üzere üç yaptırım paketi üzerinde durduğu iddia edildi.

ABD merkezli basın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında görüşmelerin sürdüğü, üzerinde durulan en sert yaptırım paketi seçeneğinin Türkiye ekonomisini zora sokacak nitelikte olduğu öne sürüldü.

Şu ana kadar en geniş desteği alan seçeneğin ise Türkiye'nin stratejik savunma sanayii şirketlerinin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulması olduğu ifade ediliyor.

Savunma sanayii şirketlerine yönelik CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi durumunda bu şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek ya da şirketlerin ABD'li firmalarla iş yapması, ABD'den ara malı, parça alması önlenebilecek.

Bloomberg haberinde, söz konusu yaptırım seçeneklerinin Ankara'nın S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulması kararından bağımsız olduğu da vurgulanıyor.

Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin yaptığı açıklamalarda S-400'lerin teslimatının Temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceği ifade ediliyordu.

Son olarak ABD'nin görevden ayrılacağını açıklayan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yazmış ve S-400'lerin teslim alınması durumunda yaptırım konusunun gündeme geleceği uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'den bu mektuba verilen yanıtta, kullanılan dilin müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı belirtildi.

BBC Türkçe

Etiketler: ABD, Türkiye, yaptırım, paket
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