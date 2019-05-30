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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor

30 Mayıs 2019, Perşembe 18:00
Yargı Reformu Stratejisi Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz” dedi.

Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, “Yargı Reformu Stratejisi’nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yargı Reformu Stratejisi Programı’nda konuştu. Erdoğan, “Yargı Reformu Stratejisi’ni sonraki reform hazırlıklarını başlangıcı olarak görebiliriz. Bu reformlara AB dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır. Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, gelişir. Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir. Adalet anlayışına göre hareket etmeye bıraktığımız gün, kaybettiğimiz gün olacaktır” dedi.

Tutuksuz yargılama asıl yöntem olacak 

“İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız” diyen Erdoğan, “Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. İnternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkân verecek bir düzenleme yapılacak. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Yargı Reformu Strateji belgemizin iki temeli var: Hak ve özgürlükler. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. İşkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır” diye konuştu.

Etiketler: erdoğan, yargı reformu
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