Adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Esenyurt İlçe Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan onurunu yaşatacak olan demokrasi ve adaletin ayaklar altına alındığını söyleyen Davutoğlu, “Artık “Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü” aldatmacasının savunulacak hali kalmamıştır. Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır; çünkü çevresini bu odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir” dedi.

Sosyal medyanın kapatılması ile ilgili Davutoğlu, “İktidarın trolleri, çeteleri sırtlarını devlete dayayarak rahatça sayıp sövebiliyorlar. Onlar hakkında yasal işlem başlatılmıyor, ellerini kollarını sallayarak itibar suikastı yapıyorlar. Ancak iktidarı rahatsız eden herkesle ilgili yasal işlem başlatılıyor. Geleneksel medyayı kontrolünüz altına aldınız. Kimin ne konuşacağını belirliyorsunuz. Sizi rahatsız edecek hiç bir konuşma, hiçbir haber yapılamıyor. Ama sosyal medya platformlarını kontrolünüz altına alamıyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu” ifadelerini kullandı.