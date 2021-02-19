“Ahlâklı kadın bir sene beklemez”miş

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama iddialarını reddederek, “Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlâklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder” dedi.

İddiaları sert bir dille reddeden Zengin, “kurgu” olduğunu öne sürdü. Zengin, “Biliyoruz ki size ve o kadınlara bir aferin geldi” şeklinde konuştu. Zengin, şu ifadeleri kullandı: “Ben bir avukatım ve hukuk kaidelerinin ne olduğunu iyi bilirim. Bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması olabilir, hayatın içinde vardır. Hukuka uygun olarak yapılmıyorsa ben itirazın karşısında sonuna kadar varım. O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti ilân etti. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi.”