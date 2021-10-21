AİHM’deki dosya sayısı artabilir

Adalet Bakanlığı’nın TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifinde, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki dosya sayısının artabileceğine işaret edildi.

Teklifte, 2020 yılında Türkiye’nin AİHM’e 579 hükümet görüşü sunduğu belirtildi. Bu sayının 2021 yılı sonunda 900’e, 2022 yılı sonunda ise 1000’e çıkacağının tahmin edildiği görüldü. Teklifte, 2020 yılında 22 yeni cezaevinin açıldığını bilgisi verildi. 2021 yılının sonunda 68 yeni cezaevinin açılması tahmin edildi. 2022 yılında 18, 2023 yılında 17 ve 2024 yılında ise 15 yeni cezaevinin açılması planlandı. Toplamda 108 yeni cezaevinin açılması teklif edildi. Ankara - Anka

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