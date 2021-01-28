AİHM kararlarına uyun

Strasbourg’da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul toplantılarında Türkiye ile ilgili Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararları da gündeme geldi.

Avrupa Konseyi’nin siyasî karar alma organı olan Bakanlar Komitesi’nin dönem başkanlığını yürüten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Konsey’e üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha vurguladı. DW Türkçe’nin haberine göre, toplantıya video konferansla katılan ve Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevaplayan Maas, tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını eksiksiz ve gecikmesiz bir şekilde yerine getirmesi için çalıştıklarını belirterek “ulusal kuralların bu kararların eksik uygulanması hatta hiç uygulanmaması, dolayısıyla uluslar arası hukukun ihlâli için gerekçe oluşturamayacağını” söyledi.

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