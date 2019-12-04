AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını 10 Aralık'ta verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.

18 Ekim 2017 tarihinde tutuklanan Kavala, AİHM'e 2018 yılında avukatları aracığıyla yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS), yaşam ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesinin 1. 3. ve 4. fıkralarının Türkiye tarafından ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.

'Keyfi bir şekilde gözaltına alındığı', 'dava öncesi gözaltı süresinin uzunluğu' ve hala devam etmesiyle ilgili şikayetini dile getiren Kavala, kendisine isnat edilen suçlarla ilgili somut delil ortaya konulamadığını ve yerel mahkemelerin de tutukluluğun sürmesi için yine somut deliller sunamadığını bildirmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin hukuksuz gözaltı süresiyle ilgili bireysel başvuru hakkı konusunda yeterli hızda karar alamadığı görüşünü dile getiren Kavala, 'hükümeti eleştirmesi gerekçe gösterilerek, insan hakları savunucusu olarak kendisinin ve diğer aktivistleri caydırmak ve susturmak amacıyla gözaltında tutulduğunu' savunmuştu.

Türkiye'de Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemlerine finansal destek verdiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu yargılanıyor.