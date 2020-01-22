AKP 3Y’den 4K’ya geçti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını cevapladı.

Davutoğlu, AKP ile MHP ittifakının ‘katolik nikahı’na dönüştüğünü söyledi. “AKP’nin bozulmasında 4K’nın keşfedilmesi çok önemli” diyen Davutoğlu şöyle devam etti: “3Y (Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar) ile mücadele terk edildi ve 4K keşfedildi. Birincisi; KHK’lar. Kanun Hükmünde Kararnameler. İkincisi; Kayyum. Üçüncüsü; Kamu bankaları ve dördüncüsü: Kamu maliyesi. Bu 4K’nın işlevsel kabiliyeti anlaşılınca Türkiye’de meşrûiyet çizgisinin dışına çıkan alanlar ortaya çıktı.” Ekonomik politikaları da eleştiren Davutoğlu, “Bir doktor düşünün hastanın testlerindeki rakamları düzelterek hastaya “sağlıklısın” diyor. Hasta “ölüyorum” diyor, doktor “rakamlara bak, testlerin hepsi iyi gösteriyor” diyor. Türkiye’deki ekonomi yönetimi tam da bunu yapıyor(…) Rakamlarla oynuyorlar, yetmiyor tek seferlik vuruşlarla vergi çıkararak para toplamaya çalışıyorlar. Bu da bütçe sistematiğini yok ediyor. Yukarıdan bütün ekonomiyi gören bir göz olduğu kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı. İstanbul – Yeni Asya

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