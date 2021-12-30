AKP, borçları 12’ye katladı

CHP TBMM grubu tarafından hazırlanan ekonomi raporuna göre, iç ve dış net borçlanmanın 125 milyar lira olduğu bu yılın ilk 11 aylık döneminde Hazine’nin iç ve dış borçlarının toplamı 895 milyar lira artarak 2 trilyon 708 milyar liraya kadar tırmandığına dikkat çekildi.

Hazine’nin borç stoku geçen yılın sonuna göre yüzde 49.4 oranında büyüdü. Stokun sadece 920 milyar liralık kısmı TL cinsinden alınmış borçlardan oluşurken döviz cinsinden borçlar ise 1 trilyon 787 milyar lirayı (140.9 milyar dolar) buluyor. Hazine’nin bu borcunun 1 trilyon 316 milyar lirası iç borçlardan, 1 trilyon 391 milyar lirası da (109.7 milyar dolar) dış borçlardan kaynaklanıyor. Ocak-Kasım 2021 döneminde iç borçlar 256 milyar lira, dış borçlar ise 639 milyar lira arttı. Rapora göre, 2 trilyon 708 milyar liralık borç stokunun yüzde 91’ini oluşturan 2 trilyon 465 milyar liralık kısmı AKP döneminde yaratılan borçlardan oluştu. Hazine’nin iç ve dış borçları 2002 sonunda 243 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. 2002 Aralık - 2021 Kasım ayları arasında Hazine’nin iç borçlarında 1 trilyon 116 milyar liralık, dış borçlarında 1 trilyon 298 milyar liralık artış yaşandı.

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