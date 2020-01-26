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26 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Akşener depremzedelerle bir araya geldi

26 Ocak 2020, Pazar 16:20
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

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Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Akşener, geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde vefat edenler için dua etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elazığ ve Malatya'da ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Dün telefonla konuştuğu bir depremzedenin hem çocuğunu hem eşini kaybettiğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Taziye ziyareti yaptık. Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız, göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İktidar partisi elbette devleti yönetiyor o imkanlarıyla buraya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı gönüllülerimizi harekete geçirdik. Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldi. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık, hep birlikte. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."

AA

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