Amirallerin adlî kontrolü kalktı

“Montrö ve sarıklı amiral bildirisi” sonrası gözaltına alınan ve adlî kontrol şartıyla serbest bırakılarak elektronik kelepçe takılan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Türker Ertürk ve Ali Sadi Ünsal’ın il dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Kararın ardından 4 isme takılan elektronik kelepçelerin çıkarılmasına da karar verildi. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, diğer amiraller için de aynı kararın alınmasının beklendiğini söyledi. 103 emekli amiralin, Montrö tartışmaları ve ‘cüppeli amiral’ hakkında yaptıkları açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan emekli amirallere, il dışına ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve bu kapsamda, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlamıştı.

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