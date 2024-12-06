Arınç: Toplumsal adalete güven sarsılıyor

AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail’le ticaret üzerinden protesto eden 9 kişinin tutuklanmasının “yanlış” olduğunu belirterek, “Bu gibi uygulamalar, toplumsal adalet sistemimize olan güveni sarsmaktadır” dedi.

X hesabından bir metin paylaşan Arınç, “Daha önce de birkaç farklı mesele üzerinden ‘düşünceyi açıklama hürriyeti’ kavramı hakkında kanaatlerimi ifade etmiştim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı esnasında gerçekleştirilen protestonun neticesi olarak dokuz gencimizin tutuklanmasını yanlış bulduğumu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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