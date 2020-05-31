"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı

31 Mayıs 2020, Pazar 11:50
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde dün Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu hain silahlı saldırıda tetiği çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındığı bildirildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve polis memuru Atakan Arslan'ı şehit ettiği değerlendirilen M.E.C, Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Ayrıca olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A'nın dün akşam yakalandığı da hatırlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın sürecini bu şekilde atlatmaya çalışıyorlar

    Terhisleri ertelenen askerler ailelerine kavuşuyor

    Pazartesi iş yerine döneceklere önemli uyarılar!

    Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

    TBMM, 48 günlük aranın ardından mesai yapacak

    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı

    MEB: 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak

    İsrail askerleri 2 günde 2 Filistinliyi vurdu: 'Filistinlileri öldürme talimatı alıyorlar'

    Beyaz Saray önünde de tansiyon yükseldi

    Mescid-i Aksa'da yeniden ibadet coşkusu

    'Bu asla olmamalıydı'

    Ortak paydada toplanma mecburiyeti var

    Sigara dumanı virüs getirebilir

    Karar çelişkilerle dolu

    Teyid kültürü oluşmalı

    Yine aynı kirli oyun

    “Adalet yoksa huzur yok”

    Fizikî ofislerin yerini sanal ofisler mi alacak?

    Normale dönüş 6-12 ay içinde

    Tüketimle büyüme çare değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Genel

    Yine aynı kirli oyun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kim bu namussuz Ayasofya’cılar
    Genel

    Karar çelişkilerle dolu
    Ahmet BATTAL

    Şeref
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal medya tuzağı
    Davut ŞAHİN

    Vur, fakat dinle!
    Mehmet KARA

    Özledik!
    Genel

    Ortak paydada toplanma mecburiyeti var
    Millet Kürsüsü

    Cuma namazı ve keyfi muamele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.