"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

20 Haziran 2019, Perşembe 13:26
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Ankara ve İstanbul’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile görüşecek.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre İngiliz Andrew Dawson’un başkanlığındaki heyet İstanbul’daki İl Seçim Kurulu üyeleri ile de yine seçim öncesi görüşmelerde bulunacak. Heyet, Ankara’da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Seçim günü oy verme ve sayma işlemleri sırasında sandıklarda inceleme yapacak olan heyet, 24 Haziran’da bir basın toplantısı düzenleyerek ilk izlenimlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Seçimleri 9 Kongre üyesi ile birlikte 5 idari personel ve uzman izleyecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, mart ayı seçimlerinin ardından ve seçimin tekrarlanmasının ardından hükümeti ve eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, Türkiye, yerel seçim, YSK
Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rum kesimi , adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

    Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma planı

    Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Yavuz gemisi temmuz ayında sondaja başlayacak

    Temsilciler Meclisi ABD başkanının askeri güç kullanma yetkisini iptal etti

    DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

    Çin, 14 yıl sonra Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirdi

    Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

    TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

    Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.