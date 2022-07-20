AYM’den Demirtaş’a hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2011’de gerçekleşen bir eylemde “PKK lehine slogan atılması” gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dava açılmasını “hak ihlali” saydı.

Mahkeme, Demirtaş’a 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun toplantının katılımcılarından olması ona otomatik olarak toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği gibi onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak ettiği sonucunu da doğurmaz. Başvurucunun toplantıda bulunduğu esnada bazı göstericiler slogan atılması ve örgütün bayrağının açılması, başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek üç yıl denetim altına alınması şeklindeki müdahaleyi haklı kılmayacaktır.” Haber Merkezi

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