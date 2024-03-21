AYM’nin yeni başkanı Özkaya

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle dün Yüksek Mahkeme’de başkanlık seçimi yapıldı. Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9’unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı. Özkaya, 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020’de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. AA

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