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28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilanı

28 Eylül 2020, Pazartesi 10:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

AA

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