Bakan Kurum’dan 'İklim Kanunu' teklifi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2020 yılı bütçeleri üzerinde ilgili bakanlar, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişiklinden bütün dünyanın ve Türkiye’nin de etkilendiğini, bu durumu en aza indirecek çalışmaların yapıldığını ancak bir iklim kanununu hazırlanmasının gerektiği kanaatinde olduğunu belirterek, “İklim kanunu ile ilgili TBMM’nin ilgili komisyonları ile görüşmelerimizi yapıyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Aksu Çayı’nda görülen kirliliğe ilişkin Kahramanmaraş’ta Valilik ve ticaret sanayi adası temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini, kirliliğin sebebinin oradaki sanayi kuruluşlarından kaynaklı olduğunun belirlendiğini söyledi. Aksu Çayı’nın kirlenmesine artık müsaade edemeyeceklerini vurgulayan Kurum, “Aksu Çayı’nın kurtarılması için atılması gereken adımları ortaya koyacağız ve bu tedbirlerimizi sanayicimiz ve diğer ilgililerle birlikte alacağız. Diğer çaylarımızda ve nehirlerimizde aldığımız tedbirleri burada da alacağız.” dedi.