Basın kartında keyfîlik bitecek

Parlamenter sistem isteyen 6 partinin önerilerini ortaklaştırma çalışmalarına 14 Aralık’ta nokta konulacak.

Hazırlanan rapor liderlere sunulacak. Liderler “tamam” derse ortak açıklama yapılacak. gazeteduvar’ın haberine göre, yaklaşık 70 günlük çalışmanın sonunda hazırlanan rapor genel başkanlar tarafından incelenip ortak bir mutabakat metnine dönüşürse 6 lider tarafından kamuoyuna açıklanacak. Seçim sonrası parlamenter sisteme geçiş iradesini ortaya koyacak bu açıklamanın takvimine liderler karar verecek. 5 başlıkta 100’e yakın alt başlık yer alan çalışmada temel ilkeleri içeren bir giriş bölümü olacak. Bu bölümü yasama, yürütme, yargı ve demokratik sistemin temel esasları bölümleri izledi.

BASIN HÜRRİYETİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER

Basın hürriyeti bölümünde uzlaşılan konulara göre, RTÜK’ün görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapılacak. RTÜK’te çoğulcu yapı için üyeler TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek. Basınla ilgili mevzuat AYM, AİHM içtihadı doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak. Keyfi akreditasyon kararları engellenecek. Basın kartları verilmesinde meslek kuruluşlarının belirleyici olması sağlanacak. Medya sahipliği ve finansmanı şeffaf hale getirilecek. Basında tekel ve kartel oluşmaması, medya kuruluşlarının denetlenmesi amacıyla Rekabet Kurumu’na resen inceleme yetkisi verilecek.

Haber Merkezi