SON SALDIRILARDA KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 140’I GEÇERKEN, BUNLARIN 39’U ÇOCUK, BİRİ DE 5 AYLIK BEBEK: MUHAMMED ZEYN...

İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR

İsrail uçaklarının, Gazze’nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 10 Filistinli daha can verdi. 10 Mayıs’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 140’ı geçti. Bunların 39’u, biri 5 aylık bir bebek olmak üzere çocuk. Saldırılarda 950 Filistinli de yaralandı.

20 YILDA 3 BİNDEN FAZLA ÇOCUK

Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 5 aylık bebek Muhammed Zeyn el-Attar ile kardeşleri İslam (5) ve Emire (6) de şehit oldu. Filistin Enformasyon Bakanlığı: Son 20 yıldaki İsrail saldırılarında 3 binden fazla çocuk can verdi.

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Bebek katili İsrail

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında şu ana kadar en küçüğü 5 aylık bebek olmak üzere 39 çocuk şehit edildi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne, hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar ve Batı Şeria ile Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki diğer bölgelerde düzenlediği baskınlarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 39 çocuk şehit edildi.

Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya 7 Mayıs’ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı. İsrail, Kudüs’teki sivil direnişi sert askerî yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze’ye 10 Mayıs’ta hava saldırısı düzenledi. Gazze’deki Hamas Hareketi de İsrail’in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.

İsrail’in katlettiği çocuklar

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in 7 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze’ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 31’i çocuk, 20’si kadın 122 Filistinli vefat etti.

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise şu ana kadar 3’ü çocuk 11 Filistinli şehit edildi. Buna göre İsrail’in saldırılarında 39’ü çocuk olmak üzere 133 Filistinli vefat etti. Filistin Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, son 20 yılda İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk vefat etti.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail’in hava saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere “güvenlik gerekçesiyle” yapılan baskınlarda da İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor. Ankara - aa

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Hıristiyanlardan destek ziyareti

Filistinli Hıristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in saldırı ve baskınlarına maruz kalan tarihî Şeyh Cerrah Mahallesi’ne destek ziyaretinde bulundu.

İsrail’in Kudüs ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’da protesto eylemlerinin düzenlendiği sırada Şeyh Cerrah Mahallesi girişleri İsrail güçlerince bir süreliğine kapatıldı. Kudüs’teki kiliselerde görevli din adamlarının da yer aldığı bir grup Hıristiyan ise İsrail saldırılarının odağındaki Şeyh Cerrah Mahallesine yürüyerek, bölge sakini Müslümanlarla dayanışma gösterdiler.

Kudüslü Hristiyan gruba, Filistin halkının hürriyetine kavuşması gerektiğini söyleyen Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna öncülük etti. Filistin halkının tek millet olduğu ve acılarının paylaşıldığına işaret eden Hanna, Şeyh Cerrah Mahallesi’nin artık dünya kamuoyunun dâvâsı haline geldiğini ifade etti. Hanna, daha önce de basına yaptığı açıklamalarda, dini mercilerin Filistin halkını savunmada ve radikalizm ile ırkçılığın önüne geçmede net bir rol üstlenmesi temennisinde bulunmuştu.

Arap basınının geniş yer verdiği ziyarette Hristiyan heyet, İsrail’in saldırgan eylemlerine tepkilerini dile getirerek, barış şehri Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşanan şiddet olaylarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına vurgu yaptı. Mescid-i Aksa’da cemaate yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade eden Hıristiyan heyeti, uluslar arası topluma yaşanan şiddet olaylarının durması için müdahale etme çağrısı yaptı. İstanbul - aa

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39 çocuk daha vefat etti

ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinin desteği sayesinde savaş suçu sayılan bu eylemleri cezasız bırakılan İsrail saldırılarıyla yalnızca birkaç gün içinde 34 çocuğu daha hayattan kopardı. İsrailli insan hakları kuruluşu “Yesh Din” ise yayımladığı bir raporda, bir Filistinliyi kasıtlı olarak öldüren İsrailli bir askerin ülkede yargılanarak suçlu bulunma ihtimalinin yalnızca yüzde 0,7 olduğuna dikkati çekti. Han Yunus’taki saldırıda bebek yaşlardaki 4 kardeş şehit edildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 39 çocuk şehit edildi.

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10 bine yakın Filistinli evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze’de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.

10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi. Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu, ancak bunun için gereken yakıtın Pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silâhlı gruplara, BM’nin yakıt, gıda ve tıbbî malzemeler getirmesine ve insanî yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler - aa

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Macron, İsrail’e başsağlığı diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınamadan taziyelerini sundu.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi. “Macron, Hamas ve diğer terörist grupların üstlendiği ve bir kez daha şiddetle kınadığı silâhlı saldırının kurbanları için kendisine taziyelerini sundu.” ifadesine yer verilen açıklamada, Fransa’nın, kuruluş yıl dönümünde İsrail’in güvenliğine ve uluslararası hukuk uyarınca meşrû müdafaa hakkına sarsılmaz bağlılığını yinelediği aktarıldı. Paris - aa

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Netanyahu: Saldırılara devam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “daha bitmedi” diyerek abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Filistinli direniş örgütü Hamas’ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, “Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs’tan bu yana İsrail’in Gazze saldırılarında 31’i çocuk, 20’si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu. Kudüs - aa