Bedelli askerliğe sınır geliyor

Bedelli askerliğin de içinde yer aldığı askerlikle ilgili yasa teklifini gelecek hafta TBMM gündemine getirmeyi planlayan AKP’nin yaptığı çalışmaya göre, bedelli askerlik için yaş sınırının tamamen kaldırılması düşüncesinden vazgeçildi.

Bunun yerine askerlik yükümlülerinin eğitim durumlarına göre askerliklerini tecil ettirebilecekleri yaşa kadar bedelli askerlik yapabilmesi, bakaya kalanlar ile kaçakların bedelli kapsamına alınmaması düşüncesi ağırlık kazandı. Buna göre lise mezunları 22, üniversite mezunları 28, doktora ve tıp mezunları 35 yaşına kadar bedelli askerlik yapabilecek. 6 aydan sonra askerliğe devam etmek isteyenler asgarî ücret tutarında maaş alacak.

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