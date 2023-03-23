Bediüzzaman'dan güncel mesajlar

Ü­MİT­VÂR O­LU­NUZ: ŞU İS­TİK­BAL İN­KI­LÂ­BI İÇİN­DE EN YÜK­SEK GÜR SA­DÂ İS­LÂMIN SA­DÂ­SI O­LA­CAK­TIR. -BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ-

“Meşrutiyet (cumhuriyet ve demokrasi) hakimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı ammenizin misal-i mücessemi (kamuoyunun cisimleşmiş örneği) olan meb’usan (milletvekilleri) hâkimdir; hükümet hâdim ve hizmetkârdır.”

“Riyaset-i şahsiyenin (şahsî reisliğin) kat’iyen aleyhindeyim. Reisimiz ancak hükümettir.”

“Meb’us (milletvekili) hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir.”

"Mevcudiyet-i milleti göstermek lazımdır. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz."

"Bu zamanda ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet (medeniyetin gücü ve kılıcı) menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.”

“Meşrutiyetin (cumhuriyet ve demokrasinin) sırrı; kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası; kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.”

“Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat icma ve ittihad ile (toplanıp birleşerek) hâsıl olan hablülmetin ve urvetülvuska (sağlam halat) değme şeylerle tezelzül etmez (sarsılmaz). Eski padişahların iradesini Ermeni rüzgârı ve ecnebi havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. Şimdi 300 ârâ-yı mütekabile ve efkâr-ı mütehalife (Meclisteki 300 milletvekilinin farklı ve karşıt görüş ve fikirleri), hak ve maslahattan başka birşey ile musalâha etmez.”

“Her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. O zamanın makinesini çeviren bir ağa lâzımdır. İşte, zaman-ı istibdadın hâkim-i manevîsi kuvvet idi; kimin kılıcı keskin, kalbi kasî (katı) olsa idi yükselirdi. Fakat zaman-ı meşrutiyetin (cumhuriyet ve demokrasi devrinin) zembereği, ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, marifettir (bilgi), kanundur, efkâr-ı ammedir (kamuoyudur).”

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