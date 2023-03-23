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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bediüzzaman'dan güncel mesajlar

23 Mart 2023, Perşembe 15:44
Ü­MİT­VÂR O­LU­NUZ: ŞU İS­TİK­BAL İN­KI­LÂ­BI İÇİN­DE EN YÜK­SEK GÜR SA­DÂ İS­LÂMIN SA­DÂ­SI O­LA­CAK­TIR. -BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ-

“Meşrutiyet (cumhuriyet ve demokrasi) hakimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı ammenizin misal-i mücessemi (kamuoyunun cisimleşmiş örneği) olan meb’usan (milletvekilleri) hâkimdir; hükümet hâdim ve hizmetkârdır.”

“Riyaset-i şahsiyenin (şahsî reisliğin) kat’iyen aleyhindeyim. Reisimiz ancak hükümettir.”

“Meb’us (milletvekili) hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir.”

"Mevcudiyet-i milleti göstermek lazımdır. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz."

"Bu zamanda ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet (medeniyetin gücü ve kılıcı) menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.” 

“Meşrutiyetin (cumhuriyet ve demokrasinin) sırrı; kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası; kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.”

“Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat icma ve ittihad ile (toplanıp birleşerek) hâsıl olan hablülmetin ve urvetülvuska (sağlam halat) değme şeylerle tezelzül etmez (sarsılmaz). Eski padişahların iradesini Ermeni rüzgârı ve ecnebi havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. Şimdi 300 ârâ-yı mütekabile ve efkâr-ı mütehalife (Meclisteki 300 milletvekilinin farklı ve karşıt görüş ve fikirleri), hak ve maslahattan başka birşey ile musalâha etmez.”

“Her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. O zamanın makinesini çeviren bir ağa lâzımdır. İşte, zaman-ı istibdadın hâkim-i manevîsi kuvvet idi; kimin kılıcı keskin, kalbi kasî (katı) olsa idi yükselirdi. Fakat zaman-ı meşrutiyetin (cumhuriyet ve demokrasi devrinin) zembereği, ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, marifettir (bilgi), kanundur, efkâr-ı ammedir (kamuoyudur).”

***

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

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Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

***

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Bir asır önceki “güncel” beyanname

Etiketler: bediüzzaman
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