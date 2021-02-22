BİK’in zararı yüzde 142 arttı

Basın İlân Kurumu’nun (BİK) 2019 ve 2020 yılı ayrıntılı bilânçosuna göre kurumun 2019 yılında 5 milyon 279 bin 241 lira 7 kuruş olan zararı 2020 yılında yüzde 142 artarak 12 milyon 776 bin lirayı buldu.

Kurumun toplam varlıkları ise 2019 yılında 198 milyon 534 bin 874 liraydı ve 2020 yılında 5 milyon 142 bin 338 lira azalışla 184 milyon 392 bin 536 liraya düştü. Kurum dipnot olarak “2019 ve 2020 yıllarında Kurum kârı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtım tablosu hazırlanmamıştır” dedi. Bilânçodan kurumun taşıtlarını da sattığı anlaşılıyor. Bilânçodaki taşıtlar kalemi 2019 yılında 1 milyon 215 bin 481 lira 63 kuruşken, 2020 yılında 574 bin 680 lira 70 kuruşa düştü. Ankara - Anka

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