Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak tespit edildi.
Muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
AA