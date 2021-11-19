Bir gri pasaport skandalı daha

Samsun’un Yakakent Belediyesi tarafından temin edilen gri pasaport ile yurt dışına çıkan 63 kişinin ön inceleme raporunda geri dönmediği tespit edildi.

Nüfusu 8 bin olan ilçede 2020 yılının Mart ve Aralık ayları arasında yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni verdi. Bakanlık, AKP’li Yakakent Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı hakkında soruşturma izni verirken “göçmen kaçakçılığına sebebiyet vermek” iddiasıyla inceleme başlattı. Daha önceki gri pasaport skandalında başkanlar için soruşturma izni verilmemişti. Yurt dışına çıkan 68 kişiden 48’inin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 17’sinin İstanbul Havalimanı’ndan, 2’sinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nından, 1’inin de Bodrum Milas Havalimanı’ndan çıkış yaptığı belirtildi. Söz konusu 68 kişiden 63’ünün halen yurt dışında olduğu, 4 kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı, 1 kişinin de sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildiği vurgulandı. Samsun - Anka

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