Bitlis'te şehit olan Zafer Akkuş memleketi Samsun'da ebediyete uğurlandı

Bitlis'te, PKK terör örgütü tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde toprağa verildi.

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da ebediyete uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı. Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü. Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AKP Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı. AA

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