Bize bakıp dinden soğuyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünkü yazısında ‘dinin bazıları tarafından kullanıldığını’ iddia ederek “Her devrin adamları, her zaman bir yolunu bulur ve gemilerini yürütürler. Bunlar, kendilerini gizlemek için toplumun itibar ettiği her şeyi kullanırlar. Cesur göründüklerine bakmayın, korkaktırlar. Cesaret gösterisi yapıyorlar. Tavus kuşu gibi tüylerini kabartıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Evindeki çerçeveletip duvara astığı Kâbe örtüsü ya da manasını öğrenme zahmetine bile katlanmadığı pahalı hat levhası onu kurtaramayacak” diyen Dilipak ayrıca ‘bugünkü Müslümanların’ kötü örnek olduklarını söyledi. Sputnik’in haberine göre, Dilipak’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: “Hani ‘el emin’ olacaktık, ‘Urvetül vuska’ olacaktık, ‘Veresetül enbiya’ olacaktık, ‘Yaşayan Kur’ân’ olacaktık!?. Güzel değil kötü örnek oluyoruz artık. İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor.”

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