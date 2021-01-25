Boden Denizcilik Genel Müdüründen saldırıya uğrayan gemiyle ilgili açıklama

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi ile ilgili, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir." ifadesini kullandı.

Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirterek, "1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim." dedi. Geminin Liberya bayraklı olduğunu kaydeden Karsan, "Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir." şeklinde konuştu. AA

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