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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu adaletsizliğin kriteri ne?

05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:45
ÇAKIRÖZER, MUHALİF BASINA İLÂN VE REKLÂM VERİLMEYİP YANDAŞ BASINA VERİLMESİ İLE İLGİLİ, “BU KADAR BÜYÜK ADALETSİZLİK HANGİ ÖLÇÜYLE, HANGİ KRİTERLE YAPILIYOR MERAK EDİYORUZ” DEDİ.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 2020 yılı gazete ve televizyon ilân ve reklâmlarının tamamen iktidar yanlısı yayın yapan basın organlarına verilmesi; aralarında Yeni Asya, Cumhuriyet, Fox TV’nin de bulunduğu gazete ve kanallara hiç ilân/reklâm verilmemesini TBMM’ye taşıdı. Aynı zamanda gazeteci olan Çakırözer, muhalif kanallara hiç ilân/reklâm verilmemesinin gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Çakırözer, “Kamu bankaları 2020’de 16 ulusal gazeteye 300 bin santim ilân vermiş. Ama Cumhuriyet’e, Sözcü’ye, Birgün’e, Millî Gazete’ye, Karar’a, Korkusuz’a, Yeni Asya’ya, Yeniçağ’a tek santim ilân yok. Aynı şekilde 25 kanala 2020 içinde toplam 3 milyon 367 bin saniye reklâm vermişler. Fox TV’ye, Halk TV’ye, Tele1’e, TV5’e, KRT’ye tek saniye reklâm yok. Bu kadar büyük adaletsizlik hangi ölçüyle, hangi kriterle yapılıyor merak ediyoruz” dedi.

Tek ölçü iktidar yandaşlığı

Cumhuriyet’in haberine göre kamu kaynaklarının tümüyle iktidara yakın basın organlarına aktarılmasını eleştiren Çakırözer şu değerlendirmelerde bulundu: “Özel bankalar ilânlarını/reklâmlarını tiraja, izlenme oranına bakarak veriyor. Kamu bankalarının tek ölçütü iktidar yandaşlığı. Gerçek habercilik yapan, soran, eleştiren gazete ve kanallara tek santim ilân, tek saniye reklâm yok. Kamu bankası yöneticisi cebinden verse sorun değil. Ama bu adaletsizlik 84 milyonun vergileriyle yapılıyor. Toplanan vergiler halkın okuduğu gazete ve izlediği televizyonlara değil tiraj sıralamasında, izlenme sıralamasında en sonda yer alan, tabelâ gazetelerine ve tabela tele- vizyonlarına akıyor. Cumhuriyet, Sözcü, Karar okurlarının vergisini alıyorsun, onların birikimleri sayesinde kamu bankaları ayakta duruyor, ama onların okuduğu gazeteye o topladığın vergilerden tek kuruş ilân vermiyorsun. Bu, adaletsizlik; en önemlisi basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının engellenmesidir.”

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