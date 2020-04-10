“TÜM TOPLUM KESİMLERİYLE BARIŞMAK LÂZIM. İNFAZ YASASI BUNUN VESİLESİ OLABİLİRDİ. FIRSAT KAÇIRILIYOR.”

İçeri doldurulan on binler

Ahmet Taşgetiren Karar’da yazdı: “İltisak-irtibat–üye olmamakla birlikte’ diyerek içeri doldurulan on binler var. ‘O olmadı şu suçtan içerde tutalım, yeter ki içerde tutalım’ mantığı ile ‘yargı adına oynanan’ insanlar var. Darbe, ayaklanma ve casusluk suçlarının ‘ya tutarsa’ mantığıyla giydirilme durumu var.”

Gizli oylama yapılsa

“Bİr gizli oylama yapılsa Ak Parti grubunda, nasıl bir sonuç çıkar sizce? Bence önemli bir sayıda bu kanunun siyasî suçları da kapsayan şekilde düzenlenmesi yönünde çıkar. Sürekli savaş tamtamları çalanlar Ak Parti’ye iyilik etmiyor.”

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Bu fırsat kaçmasın?

Karar yazarı Ahmet Taşgetİren, dünkü yazısında, “Barışmak lazım tüm toplum kesİmlerİyle. İnfaz yasası bunun vesİlesİ olabİlİrdİ. Fırsat kaçırılıyor” İfadelerİnİ kullandı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, ceza infaz indirimi yasa teklifinde bazı suçların yer almamasının eşitlik ilkesine karşı olacağını söyledi ve “Kimse şiddet kullananı, terör uygulayanı, kin ve nefret saçanı, darbeye kalkışanı dışarı salalım demiyor” dedi. Taşgetiren, ayrıca, “Durulmak lâzım biraz. Barışmak lâzım tüm toplum kesimleriyle. İnfaz yasası bunun vesilesi olabilirdi. Fırsat kaçırılıyor. Sürekli savaş tamtamları çalanlar Ak Parti’ye iyilik etmiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN İLKESİNE NE OLDU?

Karar yazarı, “Toplumsal barış fırsatını kaçırmak” başlıklı köşe yazısında TBMM’nin gündeminde olan infaz indirimi yasa teklifini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte söylediği “Benim bir ilkem var. İlkem de şudur: Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur” ifadelerini hatırlatan Taşgetiren, gündemdeki teklifin bu söz ile çeliştiği görüşünü dile getirdi. “Bir gizli oylama yapılsa Ak Parti grubunda, nasıl bir sonuç çıkar sizce? Bence önemli bir sayıda bu kanunun siyasî suçları da kapsayan şekilde düzenlenmesi yönünde çıkar” yorumu yapan Taşgetiren, şöyle devam etti: “Bunun açıktan söylenemiyor olması, iki sebebe bağlı olabilir: Bir: Cumhurbaşkanı ile ters düşmek. İki: FETÖ suçlamasına maruz kalmak. Ak Parti grubunun böyle olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tayin edici” vasfı sebebi ile ve Türkiye siyasetinin genel karakteri dikkate alındığında yadırganmayabilir.

Ama aynı soru sayın Cumhurbaşkanı açısından da göz ardı edilemeyecek niteliktedir. Sayın cumhurbaşkanı “İlkem” diye bahsediyor zikrettiğimiz yaklaşımdan. Yani bu düzenleme şayet Cumhurbaşkanının perspektifi ile hazırlanmış ve nihaî planda onayından geçmiş ise, o zaman neden kendi ilkesi ile çelişkiye düşülmesi göze alınıyor?”

Taşgetiren yazısının bir yerinde de, toplumdaki gerilimle alâkalı, “Ne okuyorum? Ak Parti 18 yıldan beri iktidarda, henüz yüreği rahatlamadı. Toplumla sakin bir ilişki kuramıyor. Gerilimli. İktidar adına tüm konuşmalar bir yerlere öfke içeriyor. Durulmak lâzım biraz. Barışmak lazım tüm toplum kesimleriyle. İnfaz yasası bunun vesilesi olabilirdi. Fırsat kaçırılıyor. Sürekli savaş tamtamları çalanlar Ak Parti’ye iyilik etmiyor” diye yazdı.