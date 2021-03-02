Bu kadroyla yeni anayasa olmaz

AKP eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, “Türkiye’de bu siyasal kadro ile bir anayasa değişikliği mümkün değildir. Türkiye’nin Âcil ihtiyacı bu siyasÎ kadronun tasfiyesidir” dedi.

AKP eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, Artı TV’ye konuk oldu. Anayasa değişikliği tartışmalarına dikkat çeken Ünsal, “Mevcut anayasanın uluslararası hukuk birikimiyle uyumlu olan hiçbir maddesine uymayan, mahkemelere açıkça talimat veren, AİHM hükümlerini uygulamayan bir siyasal anlayışın neyi değiştireceğini ben merak ediyorum. Olsa olsa yaptıkları fiili durumu anayasal hale getirebilirler. Denilebilir ki; “Cumhurbaşkanı yetkisi kullanan şahıs mahkemelere talimat verebilir” bunu anayasaya koyarlarsa yaptıkları fiilî durumu yasallaştırırlar” dedi.

Amaç, gündem değiştirmek

“AİHM kararları muhalif bir kişi için lehte çıkarsa Türkiye buna uymak zorunda değildir” gibi bir kararı anayasaya dahil edebileceklerine dikkat çeken Ünsal, şöyle konuştu: “O zaman “ bunların yaptıkları her iş yasaya da anayasaya da uygun” deriz. Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu’nda doğrudan talimatla hâkimi, savcıyı değiştireceksiniz, istediğiniz mahkemeyi istediğiniz şekilde kuracaksınız, bunu da yaparken yüzünüz kızarmayacak, yasanın yasakladığı şeyleri pervasızca yapacaksınız, ama sonra kalkıp eylem planı açıklayacaksınız. Bunun gündem değiştirmekten başka bir açıklaması olamaz. Türkiye’de bu siyasal kadro ile bir anayasa değişikliği mümkün değildir. Türkiye’nin âcil ihtiyacı bu siyasî kadronun tasfiyesidir.”