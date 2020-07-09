Bu neyin tazminatı?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçen hafta yaşanan Coşkunlar Havai Fişek fabrikasının patlamasında 7 kişi vefat etmişti.

14 Aralık 2014’te yaşanan faciada 38 yaşındaki işçi Yılmaz Şapoğlu vefat etti. Şapoğlu’nun ailesi 1 milyon 250 bin liralık dava açtı. Bunun üzerine şirket ‘kaza nedeniyle fabrikanın kapalı kaldığını, bu nedenle zarara uğradıklarını’ öne sürerek 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı. Nevin Şapoğlu yaşadıklarını Atilla Güner’le Akşam Postası’na şöyle aktardı:“Eşim öldükten 3 gün sonra, cenazeden ise bir gün sonra kızımız Zeynep doğdu. Fabrikanın açtığı karşı dava dosyalarından birinde Zeynep’in de adı vardı. Doğmamış çocuğumun adı vardı. Hayatı boyunca babasını göremeyecek evladım. İşte o an sinirimden deliye döndüm. Adalet yerini bulsun. 5 yıl geçti, artık biz de yorulduk. İhmaller olduğunu çok söyledik ama bizi duyan olmadı. 7 can gittikten sonra 7 ailenin canı yandıktan sonra şimdi belki sesimizi duyarlar. İnsanların hayatları hep yarım kalıyor’’