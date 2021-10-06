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Büyükada'da neler oluyor?

06 Ekim 2021, Çarşamba 19:52
Daha önce BELTUR’un işlettiği, Büyükada Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi Ak Parti yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen kafeterya tahliye edilmek istendi.

Ancak mahkeme kararıyla birlikte tahliye işlemleri için iskeleye giden İBB'ye bağlı zabıtaları polis içeriye sokmadı.

TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu iddia ederken, İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu söylüyor.

"Sürecin önünde hukuki hiçbir engel kalmamış"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mahkemenin kararına rağmen kafeteryanın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Büyükada İskelesi'nde yaptığı açıklamada, iskelenin 2005'te bir protokolle İBB'ye devredildiğini, iskelenin üst kısmının ise 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İBB, burayı incelediğinde görmüş ki kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Bu üçüncü kişiler, -bir siyasi partinin ya da yandaşlarının ya da TÜGVA'lıların her kimse bilmiyoruz- burayı kullanmışlar. İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. Yine İBB Başkanımız, yargıya başvurmuş. Tahliye işlemiyle birlikte TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için bir dava açmışlar. Bu davada TÜGVA, 27 Ocak 2021'de yürütmeyi durdurma kararı almış, tahliye sürecini durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararı ile tahliye işleminin iptali ve yürütme durdurulması işleminin reddine karar verilmiş ve sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş."

"Henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yok"

Bu arada AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, söz konusu binanın tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "Henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yokken böyle bir hukuksuzluğun ısrarla devam ettirilmesi derebeylik değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Adalar'da olay konusu yapılan yerin, 7 Haziran 2018 tarihinde İBB tarafından Türkiye'nin gençlerine hizmet etmek amacıyla kamu yararı ve gençlerin yararı gözetilerek 10 yıllığına Borçlar Yasası kapsamında kiralanmış bir yer olduğunu belirtti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Büyükada
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