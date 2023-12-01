Can Atalay için ikinci AYM başvurusu

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Atalay’ın; “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Gazete Duvar’ın haberine göre Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti. Haber Merkezi

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