ERDOĞAN’IN SEÇİM SİSTEMİNDEKİ “%50+1” DEN ŞİKÂYET ETMESİ, SİSTEM TARTIŞMASINI YENİDEN SİYASETİN GÜNDEMİNE TAŞIDI. MUHALEFET ÇARENİN SİSTEMİN YENİDEN DÜZENLENMESİNDE DEĞİL, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDE OLDUĞUNU AÇIKLADI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

AKP PRANGASINDAN KURTULAMAZ

DP Lideri Gültekin Uysal “AKP, %50+1 prangasından kurtulmak istiyor, ama kurtulmaları mümkün değil! Çünkü AKP-MHP ittifakının kilidi %50+1! %50+1’i sorgulamak MHP için ‘Casus Belli’ manasına gelir” dedi.

SİSTEMDE YENİ DÜZENLEMEYE KARŞIYIZ

İYİ Partili Bahadır Erdem, Cumhur ittifakının %50+1’i değiştirmek için nabız yokladığını belirterek, “Tek çözüm güçlü bir Parlamenter Sisteme geçmek” olduğunu söyledi. Erhan Usta da “Sistem düzenlemesini görüşmeyiz” dedi.

SARAY DA, SİSTEMİ DE İFLAS ETTİ

CHP’Lİ Muharrem Erkek, “Sarayın kendisi de, sistemi de iflas etti” derken, Babacan, iktidarın artık kazanamayacağını anladığı için yeni bir hesabın içine girdiğini dile getirdi. Davutoğlu ise, “Kaybetmeye mahkumlar” diye konuştu.

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Çare parlamenter sisteme dönüşte

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek’in “50+1 ciddi problem çıkarıyor” sözleri tartışılıyor, muhalefet çarenin parlamenter sisteme dönüşte olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yüzde 50+1 zorunluluğu tartışılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek’in “50+ 1 ciddi problem çıkarıyor, gelecekte de çıkaracak” sözleri tartışma konusu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen hafta yaptığı görüşme sonrasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “50 artı 1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş” dediğini aktardı. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir “50 artı 1 sun’î birtakım ittifakların önünü açıyor” dedi.

İzin vermeyiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Şu andaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yanlış olduğu bu ülkeyi sıkıntıya sürükleyeceğini kendileri de söylemeye başladılar. Biz zaten bunu öteden beri söylüyoruz. Doğru yapılacak iş bu sistemden vazgeçmektir” diye konuştu. Usta, “Bu sistem içerisinde yapılacak tadilatı görüşmeyeceklerini” de açıkladı. İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ise, Cumhur ittifakının 50+1’i değiştirmek için nabız yokladığını belirterek, “Tek çözüm güçlü bir Parlamenter Sisteme geçmektir” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdem, “Ülkeyi mahveden, milletin evinin bereketini, rezil eden, ağzında tat, tuz bırakmayan devleti krize sokan AKP, yüzde 50+1 değiştirmek istiyor. İzin vermeyiz. Tek Çözüm: Hükümetin, TBMM tarafından denetlendiği, tam bağımsız yargının tesis edildiği güçlü bir Parlamenter Sisteme geçmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Saray iktidarı tükendi

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Erdoğan aslında bir tükenmişlik sendromunu da ifade ediyor. Saray iktidarı tükendi. Sistemleri de iflâs etti, kendileri de iflâs etti” yorumunu yaptı. DEVA Partisi lideri Babacan, “İktidar, oyunun mevcut kurallarına göre yeniden seçilemeyeceğinin farkına varmış olmalı ki kuralları değiştirerek ‘acaba tekrar seçilebilir miyim’ hesabına girmiş durumda. Bunu, en son tartışmaya açılan 50+1 meselesinde görüyoruz. Şunu her halde iyi anlıyorlar ki mevcut kurallarla seçime girilse artık kazanamayacaklar” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “50+1 dolayısıyla değil siyasetin erdemini, ahlakını, hikmetini yok etmeniz dolayısıyla siz kaybetmeye mahkumsunuz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da “’50 artı 1’i sorundur’ diyorsanız kaybedişinizin itirafını yapıyorsunuz. Tutturamazsınız 50 artı 1’i. İktidar kurduğu tuzağa yakalandı” yorumu yaptı.

‘Kazanıp değişelim’

50+1 seçim barajı tartışmalarına AKP’de zaman zaman farklı çıkışlarıyla gündeme gelen Şamil Tayyar da katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, partisinin 50+1 seçim barajına yönelik açıklamalarından farklı bir görüş dile getirdi. Tayyar, “Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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DEVLET BAHÇELİ GERİ ADIM ATTI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftaki “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve demokratik sorumluluğu muhalefettir” şeklindeki sözleri “Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var?” sorusunu gündeme getirmişti. Parti grubunda yaptığı konuşmada bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bahçeli, “Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız” dedi.