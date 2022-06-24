Çavuşoğlu: Büyükelçilik seviyesine çıkaracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşmenin ardından, “Diplomatik temsilciliğimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık. Görüşmelerimizde ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz, eylül ya da ekim ayında. İsrail tarafından iki tarih geldi” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile dün Ankara’da bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lapid, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, Türkiye ve İsrail’in ilişkilerinin çok güzel devam ettiğini belirterek, “Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyaloğu da iyileştireceğiz.” dedi. Lapid, Yakın gelecekte, Çavuşoğlu’nun Kudüs ziyaretiyle başlattığı İsrail havayolu firmalarının Türk sahil kesimlerine ve İstanbul’a doğrudan uçuşlarının başlatılması konusundaki girişimi nihayetlendireceklerine de değindi. AA

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