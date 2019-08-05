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Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

05 Ağustos 2019, Pazartesi 12:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

Başkent Ankara'daki 11. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, bölgedeki sorunu çözmek için tüm taraflara seslendi ve "Herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Sonuç odaklı müzakereye varız ama sırf müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur. Ne bize ne Yunanistan'a ne Kıbrıs'ta iki tarafa" ifadelerini kullandı.

"AB'nin sözde tedbirlerine itibar etmeyeceğiz"

Dünyanın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkilerini de eleştirdi.

Dışişleri bakanı, "AB'nin sözde tedbirlerine tabiatıyla hiçbir şekilde itibar etmeyeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Kıta sahanlığımızda faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemimizin ardından Yavuz sondaj gemimiz de KKTC'nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladı. Bizim istediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. İş birliği zemininde ortak çözüm bulunması."

"Yunanistan'ı bölgede tüm konularda kazan-kazan zemininde bir ortak olarak görmek istiyoruz. Milletimiz kendisine dostluk elini uzatana gönlünü açar."

Dışişleri bakanı, Doğu Akdeniz tartışmalarına dahil olan taraflara ise "Gelin bölgemizin ve halklarımız refahı için birlikte çalışalım. Doğu Akdeniz'i bir barış, refah ve iş birliği havzasına çevirelim." dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çavuşoğlu, açıklama, Doğu Akdeniz
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