Çay üreticilerinin ölüm fermanı

Rize’de çay üreticileri, AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Çay Kanunu Teklifi’ni protesto etti. Üreticiler, teklifle “ÇAYKUR’un ve çay üreticilerinin ölüm fermanıdır” diye tepki gösterdi.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu çay kanunu teklifini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan çay üreticilerine CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti temsilcileri ile KESK’e bağlı sendika temsilcileri, çay üreticisi meclisleri ile bazı ÇAYKUR çalışanı işçiler destek verdi. Çay üreticileri, “Üreticiyi koruyan çay kanunu çıkarılsın”, “Açıklanan fiyatın altında yaş çay alımı yasaklansın” yazılı dövizler taşırken; “ÇAYKUR bizimdir bizim olacak”, “Üreten biz tüketen de biz olacağız” sloganları attı.

“ÜRETİCİYİ KORUYACAK ÇAY KANUNU ÇIKARTALIM”

Üreticiler adına açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi: “AKP hükümeti giderayak çay tarımının ipini çekmeye çalışmaktadır. Çay kanunun çıkması için mücadele ederken hep bir sözcüğü kullandık, çay üreticisini koruyacak, çay kanunu ÇAYKUR’u yok saymayacak, çay kanunu çay tarımını sürekli kılacak. Çay üreticisini korumayan, üreticiyi özel sektöre mahkum eden, ÇAYKUR’u varlık fonundan çıkarmayan, ÇAYKUR’u yok sayan bir çay kanununa asla destek vermeyeceğimizi sürekli olarak bildirdik. Bugün AKP tarafından konuyla ilgili tarafların tüm görüşlerini alınarak Meclis’e sunulduğunu söylediği çay kanunu ile ilgili görüşlerimizi açıklamak ve bunun bir kanun değil ÇAYKUR’un ve çay üreticisinin ölüm fermanı olduğunu açıklamak için bir araya geldik.

“ÇAY KONSEYİ NEREDEYDİ?”

AKP tarafından Meclis’e sunulan çay kanun teklifi yaş çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılmayan, üreticiyi özel sektöre mahküm eden, ÇAYKUR’u ve çay tarımını yok edecek olan bir kanun teklifidir. Oysaki vatandaşın beklentisi yaş çayda taban fiyat uygulamasını yasalaştıran yani açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan bir çay kanunu bekliyordu vatandaşlarımız. Oysaki ne oldu çay fiyatının açıklanması Ulusal Çay Konseyi’ne bırakıldı. Ulusal Çay Konseyi 14 yıldır var. Bu süre içinde varlığını hissettiniz mi? Özel sektör açıklanan yaş fiyatının yarısına çay alırken bu Ulusal Çay Konseyi neredeydi? Ulusal Çay Konseyi’ni oluşturan yönetim kurulu üyelerinden bir açıklama gördünüz, duydunuz mu?