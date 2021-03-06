CHP’liler: Kamuda başörtüsüne karşı çıkılmamalı

Metropoll araştırma şirketi, yıllarca hem siyaseti hem de toplumu etkileyen başörtüsü yasağına bakışı araştırdı.

Katılımcılara, kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü takmasına izin verilmesini nasıl karşıladıkları soruldu. Ankete göre, katılımcıların sadece yüzde 11’i kamu çalışanlarının başörtüsü takmasını doğru bulmuyor. Dikkat çeken başka bir sonuç ise şu: AK Parti ile CHP arasında başörtüsüne bakış arasındaki makasın daralması. Buna göre, CHP’lilerin yüzde 80’i, AK Partililerin de yüzde 82’si “Kamu kurumlarında çalışanlar başörtüsü takmamalıdır” yaklaşıma karşı. Kamuda başörtüsü yasağını savunanlar arasında İYİ Partililerin sayısı CHP’lilerden de fazla. Ankete katılan CHP’lilerin yüzde 15’i başörtüsü yasağını desteklerken, İYİ Partili yüzde 17,4’ü yasağı savunuyor.

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