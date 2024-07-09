Çifte maaş yasallaşıyor

Kamuoyunda gelen yoğun baskılar üzerine iktidar çifte maaş dönemine son vereceğini açıkladı. Ardından da önceki gün AKP’li milletvekilleri çifte maaş düzenlemesinin de yer aldığı bir torba kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Kamudaki çifte maaş kanun yoluyla kalıcı hale getiriliyor. Yeni kanun sayesinde, kamuda ikinci koltuk verilen bürokrat veya bakan yardımcılarına maaş yerine “huzur hakkı, ücret, ikramiye” gibi isimler altında ikinci bir para daha ödenecek. İkinci gelir için yüksek bir limit de belirlendi. Buna göre kamuda ikinci bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen bürokrat, oradaki koltuğu sayesinde ayda 98 bin 42 liraya, yılda da 1 milyon 170 bin liraya kadar ilave gelir elde edecek. Sözcü gazetesinin haberine göre; ikinci gelir memur maaş katsayısına endekslendiği için her 6 ayda bir 108.000 sayısının katsayı ile çarpımı oranında, yani memura yapılan zam oranında artacak.

Haber Merkezi