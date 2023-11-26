DÜNYA LİDERLERİ, İSRAİL-FİLİSTİN KRİZİNDEKİ ÇÖZÜMÜN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASIYLA MÜMKÜN OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.

Dünyanın görevi

AB: “Hem AB için hem İsrail hem de Filistin için sürdürülebilir barış, güvenlik ve refaha giden tek yol iki devletli çözümdür. Bunu mümkün kılmak uluslararası toplumun görevidir.” Biden, “Orta Doğu’daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması için iki devletli çözümde kararlıyız.”

BM tanımalı

İspanya Başbakanı Sanchez, “Uluslararası toplumun ve AB’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız, ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.” Sisi: “Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve uluslararası toplum ve BM tanımalı.”

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Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti



DÜNYA LİDERLERİ İSRAİL VE FİLİSTİNLİLER ARASINDA YAŞANAN KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINDA OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Gazze’deki saldırılarında özellikle binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını bildirdi. “Bir dehşet başka bir dehşeti haklı gösteremez. Her iki halkın iyiliği için mevcut gidişatın tersine çevrilmesi gerekiyor” denilen açıklamada şunlar ifade edildi. “Hem AB için hem İsrail hem de Filistin için sürdürülebilir barış, güvenlik ve refaha giden tek yol iki devletli çözümdür. Bunu mümkün kılmak için ciddi bir şekilde harekete geçmek uluslararası toplumun görevidir.”

BİDEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE KARARLIYIZ

Orta Doğu’daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, “İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor” diye konuştu. Biden ayrıca, İsrail’in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu’yu Gazze Şeridi’nde “sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini” belirtti.

SİSİ: FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI

Geçen 17-20 yıl içinde İsrail ile Filistinliler arasında 5 çatışma yaşandığını bu çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 27 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyen Sisi, “Bu savaşların temel sebebi siyasi çözüme dair bir ufkun olmayışı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulamamasıydı” değerlendirmesinde bulundu. Sisi, “Biz, bu devletin (Filistin devleti) silahsızlandırılmış olması ve NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ülkeleri ya da ABD’ye ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduğumuzu söyledik” dedi. İsrail ileFilistinliler arasındaki barış görüşmeleri sürecinin 30 yıldan bu yana sekteye uğradığını ve yaşananlardan sonra bu süreci yeniden başlatmak yerine faklı bir şekilde hareket etmek gerektiğini kaydeden Sisi, “Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM’ye alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İSPANYA: BİZ HAZIRIZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” diye konuştu. Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.

FİLİSTİN: BM ÜYELİĞİMİZİ DESTEKLEYİN

Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a “Mevcut insani arayı tam bir ateşkes haline getirmek için çaba gösterilmesi, insani yardım girişini kolaylaştırmak için İsrail’e tüm sınır kapılarını açması konusunda baskı yapılması ve savaştan sonra kapsamlı bir siyasi çözüm yolunun bulunması gerekiyor” dedi. Iştiyye, İngiliz Bakan Cameron’a, işgalin sona ermesini ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir BM kararı aracılığıyla iki devletli çözüme ulaşmak için Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklemesi” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi