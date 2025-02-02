Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

Karar gazetesi yazarı ve ‘çözüm süreci’nde ‘akil adamlar’ grubunda yer alan Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?” diye sordu.

Gazeteci yazar ve ‘çözüm süreci’nde ‘akil adamlar’ grubunda yer alan Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?” diye sordu ve Türkiye’nin geldiği sıkıntılı durumu hatırlattı.

Ahmet Taşgetiren’in Karar’da yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle: “Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

Sorum gelmiş geçmiş tüm Ak Partililere diyebilirim ama, herkes de biliyor ki orada tek belirleyici Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Öyleyse ona soralım: Bugün gücünüzün zirvesindesiniz. Gelmiş geçmiş bütün devlet yöneticilerinden daha fazla yetkiye sahip olduğunuz konusunda herkes hemfikir. Yani yapmak isteyip de yapamayacağınız şey olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Allah’ın bildiğini kuldan saklamak niye, adı konmamış “Kuvvetler Birliği”nin bütün özellikleri hükümferma. Dilediğiniz kanun çıkıyor, kararnameler zaten elinizin altında. 23’üncü yılına girdi iktidarınız. Az bir zaman değil. Çok bir zaman. Kimsenin görmediği mürüvvet bu. Masallardaki gibi bir parmak şıklatmanız yeter bir şeyler olması için.

23 YIL ÖNCESİNİ HATIRLAYIN

Soru aynı: -Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

23 yıl önce yola çıkıldığı günleri hatırlayın. Siyasî – ideolojik çizginiz devletle ve kurulu düzenle problemliydi. Kapatılan partilerin içinden geliyordunuz. Devlet, İslâm’la ilişkinizi sorunlu olarak görüyordu. Halktan oy alsanız bile, öncelikle kurulu düzenle meşruiyet probleminiz vardı. (...) Siyasette Kopenhag kriterleri, Ekonomide Maastricht kriterleri, Hukukta Venedik kriterleri gelsin, “Devlet Hukuk devleti olsun” diyordunuz. AİHM’in kararları son merci olsun! “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” diyordunuz. (...)



HUKUK NASIL İŞLİYOR?

23 yıl sonra bugün… Nasıl, devletle toplumun farklı katmanları arasındaki ilişki nasıl? Hukuk nasıl işliyor? İnsanlar ne hissediyor devlet adına yapılan uygulamalar karşısında? (...) Nasıl, çevrenizdeki herhangi bir insanda “Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var” deme cesareti var mı? Şurada haksızlıklar var, şurada aç insanlar var, şurada kaynamayan tencereler var, şurada milyonlarca işsiz var… Şurada mafyatik oluşumlar var, şurada devlet çarkını kendi çıkarına göre işletenler var…. Korkuyor insanlar sokakta iki cümle etmekten, derdini anlatmaktan…. İnsanlar burnundan soluyor, insanlar yukarıya doğru “Gelsinler bir hafta bizim gibi yaşasınlar” diye sesleniyor. (...) Hukuk tam da böyle işlesin diye mi yola çıkılmıştı? Toplumun yargıya güveni düşüyor, düşüyor, düşüyor… Ne yapar bir ülkeyi yöneten Başkan böyle durumlarda? Açlık büyüyor, büyüyor, büyüyor… Ne yapar bir ülkenin Başkanı böyle durumlarda, “Sabır” mı tavsiye eder, first lady’si “Lokmaları küçültün” mü der?

ADALETİN KAYBOLDUĞU ZEMİN...

“Başka türlü olması mümkün değil miydi? Dünyaya hukukun üstünlüğünde önder bir ülke görüntüsü vermek mümkün değil miydi? Nasıl gelindi buralara? Gücün bir merkezde yoğunlaştığı ama arada adaletin kaybolduğu bir zemine nasıl gelindi?”

Nurseza Parlakoğlu - MUŞ