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Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 tarihimizin en önemli anlaşması

14 Temmuz 2019, Pazar 18:31
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan medya yöneticileriyle dış politika konusunda toplantı yaptı. Erdoğan, Rusya'nın teslimatına başladığı S-400 füze savunma sistemleri için "Tarihimizin en önemli anlaşması, bu anlaşmadır" dedi.

Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki 3 saatlik toplantıda yaptığı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

NATO mutlu olmalı, onların geleceğini de güçlü etkileyecek.

S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.

Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD'den sonuç alamayınca Rusya'ya yöneldik. Siyasette ABD'nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400'ler keyfi değil bir zorunluluktur. 

S-400'lerin kontrol ve komutası tamamen TSK'de olacak. Yazılım ortak üretimle ilgili süreç.

S-400'lerle ilgili süreç Nisan 2020'de tamamlanacak.

S-500'lerle ilgili Rusya ile ortak üretim olabilir. 

F-35 programından Türkiye'yi çıkarmak dostluk ve ortaklığa sığmaz.

Kısa süre içinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapabilirim. 

Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda imzalar 2017'de atıldı, F-35'ler bu kapsamda değil. Trump'ın CAATSA'dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump'tır, F-35'lerde ortağız, ödemesini yaptık.

Kıbrıslı Rumlara silah ambargosunun kaldırılması teklifini getiren zat, Türkiye düşmanıdır, sayın Trump bu konuda gereğini yapar.

Dış politikada tutarlı ve ahlaklı politikadan taviz vermedik.

Sığınmacı politikası nedeniyle Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli.

Etiketler: Erdoğan, S-400, anlaşma
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