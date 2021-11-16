Cumhurbaşkanlığı harcıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan ve “örtülü ödenek” olarak nitelenen “gizli hizmet” harcamaları Ekimde 310.9 milyon TL’ye yükseldi.

Bu rakam önceki ay 93.2 milyon liraydı. Ayrıca geçen yılın tamamında 2 milyar lira olan bu tür harcamalar, 2021’in sadece ilk 10 ayında 2.2 milyar liraya ulaştı. Güvenlik ve savunmaya yönelik alımlar bir önceki aya göre 1.3 milyar TL’den 2.2 milyar TL’ye çıktı. 10 aylık harcama 8.7 milyar TL oldu. Cari transferler 10 aylık dönemde 513.2 milyar TL’ye ulaştı. Görev zararları da 114.5 milyar TL’ye çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, görev zararları için ayrılan bütçe başlangıç ödeneği olan 114.7 milyar TL’nin aşılmasına çok az kaldı. İktidarın “görevlendirme gideri” olarak ifade ettiği kamu teşebbüslerinin görev zararı 10 ayda 2.4 milyar TL oldu.