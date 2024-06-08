D8 Bildirisi: Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes!

İstanbul'daki D8 Bildirisi'nde "Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyoruz. Filistin'in BM'ye tam üyeliği, Filistin'in mücadelesi konusunda D-8 üye devletlerinin sarsılmaz desteğini teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

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