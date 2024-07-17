Darbe davalarında son durum

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen sekiz yılda Türkiye genelinde 293 darbe davası görüldü.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralananları temsilen davaları takip eden 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ilk derece mahkemeleri tarafından karar verilen 289 filli darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verildi. 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1336 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Platform Başkanı avukat Mehmet Alagöz, Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un ardından 58 ilde darbe yargılaması yapıldığını, Türkiye genelinde başlangıçta 293 fiili darbe davası görüldüğünü belirterek, mahkemeler tarafından yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozmalar sonrasında dosya sayısının 400’ü aştığını belirtti.

İstanbul’da 382 ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’da 2 bin 423 sanık hakkında hüküm kurulduğunu ifade eden Alagöz, bunlardan 382’sinin ağırlaştırılmış müebbet, 688’inin müebbet hapis cezası aldığını bildirdi.

Avukat Alagöz, 282 sanık hakkında süreli hapis cezası, 789’u hakkında beraat kararı verildiği, 282’si hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığının kararlaştırıldığını kaydetti.

