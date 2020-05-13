YENEROĞLU: 18 YILDIR İKTİDARDA OLAN BİR HÜKÜMET, TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUCAKLAMASI GEREKİRKEN, DARBE İDDİASIYLA TOPLUMA KORKU SALIYOR.

Adalet yerlerde sürünüyor

“Allah Müslümanlara adaleti emretmiştir. Fakat bugün hukuk devleti ayaklar altında, adalet yerlerde sürünüyor. Mütedeyyin kesimin öncelemesi gereken tüm değerler iktidar ve kazanımları adı altında bir kenara bırakıldı.”

Türkiye nereye gidiyor?

“15 Temmuz sonrasında yaşanan mağduriyetler devletin hukuksuzluğu ile arttı. 18 yıllık iktidar beraberinde herkesi yozlaştırdı. Bakanlık yapmış, milletvekilliği yapan birçok arkadaş ciddi manada endişeli. Türkiye’nin nereye gittiğini, gidişatın uçuruma doğru olduğunu görüyorlar.”

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Darbe iddialarının karşılığı yok

DEVA Partisi Hukuk İşleri Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “18 yıldır iktidarda olan bir hükümet, darbe girişimi iddiasıyla topluma korku salıyor” dedi.

DEVA Partisi Hukuk İşleri Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu KARAR TV canlı yayınında Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Yeneroğlu, en son Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki sözleriyle bir kez daha gündeme gelen tehdit dili konusunda şöyle konuştu: “Bu mesele bir ya da birkaç kişiyle değerlendirilemez. Türkiye’de öyle bir iklim oluşturuldu ki son yıllarda kullanılan şiddet diliyle, muhalefetin terörize edilmesiyle, Kılıçdaroğlu’na saldırı ile İçişleri Bakanı’nın Anayasa Mahkemesi’nin ayak bağı olduğunu ifade etmesiyle… 15 Temmuz’da biz tam olarak üzerimize düşeni yapamadık diyen o hanımefendi değildi ki! İlk söyleyen İçişleri Bakanı’ydı. Yüksek tepelerde kullanılan şiddet dilinin açtığı yolda ‘ben daha sadığım’ edasıyla hukukun çiğnenebileceğini insanların katledileceğini çok rahatlıkla söylüyor insanlar. Üzücü tarafı bu hanımefendiyi destekleyen bir kitle olması.”

Muhafazakar camiayı korkunç hale dönüştürdüler

Muhafazakârlar için en öncelikli meselenin adalet olduğunu belirten Yeneroğlu, “Allah Müslümanlara adaletli olmayı emretmiştir. Fakat bugün hukuk devleti ayaklar altında, adalet yerlerde sürünüyor. Maalesef mütedeyyin kesimin öncelemesi gereken bütün değerler iktidar ve kazanımları adı altında bir kenara bırakıldı. Toplumu ötekileştirici “Ne mutlu Türküm diyen” yazıları dağlara yazılmaya başlandı. Tayyip Bey de daha 17 yıl önce bunları eleştiren bir noktadaydı. Maalesef Tayyip Bey, muhafazakâr-mütedeyyin camiayı korkunç derecede dönüştürdü” ifadelerini kullandı. Darbe girişimi iddialarının karşılığı olmadığını belirten Yeneroğlu, “18 yıldır iktidarda olan bir hükümet, toplumun her kesimini kavraması gerekirken, bir de darbe girişimi iddiasıyla topluma korku salıyor. Tek sesli medyada bu iddiayı inanmadan yazıyor. Çünkü yazmayanın açığa çıkıyor” yorumunda bulundu.

Hukuksuzluk herkesi ezip geçecek

“Maalesef iktidar devleti kutsadıkça, hukuk devletini ezdikçe devletin altını oyduklarını göremiyor” diyen Yeneroğlu, şöyle devam etti: “Bu hukuksuzluk herkesi ezip geçecek, hukuksuzluk her geçen gün çok daha fazlasını talep edecek. Kötülüğün banalleşmesi süreciyle karşı karşıyayız. Bunu durdurmak lâzım, ancak Sevda Noyan’la başlamamak lâzım. Siz halkın yüzde 50’den fazla oyunu almış belediye başkanlarını terör örgütleriyle yan yana koyuyorsanız, halk da bunun gereğini yapayım diyecektir. Yukarıda kullanılan bu söylemlerin, doğal seyri içerisindeyiz. Maalesef bu son zamanlarda çok fazla arttı. Kanal 7’nin açıklamasında da bunu net olarak görüyoruz. Samimî bir özür, tehdidi reddetme gibi bir durum yok. Öyle olsaydı, insanları hayvana benzeten moderatörün yayın yapmasını engellerdi.”

Hain ilan edilmekten korkuyorlar

Yeneroğlu, “Mağduriyetler, hukuksuzluk vs. konularında AK Partili vekiller neden duyarsız” sorusuna ise şu karşılığı verdi: “AK Parti’dekiler ayrılanların başına neler geldiğini görüyor. AK Parti’den ayrılınca hain ilân edileceklerini biliyorlar. FETÖ’cü olarak köşeye sıkıştırılabileceklerini, geçmişten bir şey çıkarılarak her türlü baskıyı göreceklerini biliyorlar. Dolayısıyla korkuyorlar. 18 yıllık iktidar beraberinde herkesi yozlaştırdı. Sadece sonuçta gücün kendisi o güçten menfaatlenen herkesi yozlaştırabiliyor. İktidar menfaatlerinden yararlanırken, bu haksızlıkları dile getirip ayrıldığı zaman çevresini de karşısına da alacak. İl, ilçe teşkilatını ikna etmesi gerekecek. İnsanlar ‘vuruyoruz, kaçıyoruz, uçuyoruz’ söylemi ile gerçeklerle alakası olmayan bir dünyada senaryolarla besleniyorlar. Bu ortam içerisinde insanlar gittikçe daha duygusal oluyor. Aslında oturup konuştuğunuz zaman akl-ı selim düşünüyorlar. Türkiye’nin nereye gittiğini, gidişatın uçuruma doğru olduğunu görüyorlar. Bakanlık yapmış, milletvekilliği yapan birçok arkadaşımından ben bunu duyuyorum.”

Yüz binlerce insan mağdur oldu

15 Temmuz’da Türkiye’nin büyük bir facia yaşadığını, 255 şehit vererek süreci atlattığını söyleyen Yeneroğlu, sonrasında yaşanan mağduriyetlerin, devletin soruşturmalardaki hukuksuzluğu ile arttığını belirtti. Geçmişte bu örgütün faaliyetlerine katılan yüz binlerce insanın da mağdur olduğunu belirten Yeneroğlu, “Bu örgütün bu insanları mağdur etmesine devletin hukuksuzlukları da çok ciddi manada katkıda bulundu. Adalet bakanlığının istatistiklerine göre 2016-2018 arasında en az bir milyon kişi terör soruşturması geçirdi. En az 700 bin insan FETÖ mensubiyeti iddiasıyla terör soruşturması geçirdi. Bu bile bir facia. Bir ülkede bu kadar mensubu bulunan bir örgüt varsa o ülke batmış demektir. Bir terör örgütünün yüz binlerce mensubu olmaz. Bir örnek vereceğim. Kişi astsubay, abisi, kız kardeşi bu örgütün içinde olduğu gerekçesiyle ihraç ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu durumda olan bakan ve büyükelçi arkadaşlarımız var. Haksızlık karşısında benim başıma bir şey gelmesin diye susuyorlarsa haksızlığa destek veriyorlar demektir” diye konuştu.